Comeback der Weltmeisterin: Ilka Stuhec gewinnt die Abfahrt in Cortina

Und dann hielten sie die Luft an: Nina Ortlieb, ohnehin schon leidgeprüfte Skirennläuferin aus Lech am Arlberg, verschnitt in der zweiten Abfahrt von Cortina d’Ampezzo die Skier und rauschte mit voller Wucht in die Fangnetze. Die 25-Jährige konnte am Samstagvormittag aber immerhin selbst ins Ziel fahren.

Nicht viel anders erging es der Besten ihrer Zunft: Sofia Goggia, am Freitag noch als Siegerin gefeiert, landete einige Meter weiter unten im Netz, nachdem sie an einer Bodenwelle die Position verloren und ein Tor abgeräumt hatte.

Die gleiche Stelle war tags zuvor bereits Corinne Suter zum Verhängnis geworden, die Schweizer Weltmeisterin von Cortina 2021 verzichtete am Samstag auf einen Start. Sie war zwar unverletzt geblieben, wollte sich aber Zeit zum Regenerieren nehmen.