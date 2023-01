Stefan Kraft gewinnt das Weltcup-Springen in Sapporo

Starke Teamleistung

Mit Daniel Tschofenig (5./25,6 Punkte Rückstand) und Manuel Fettner (6./28,3) landeten hinter dem Gesamtweltcupführenden Dawid Kubacki (POL) zwei weitere Österreicher in den Top Ten. Clemens Aigner und Michael Hayböck klassierten sich auf den Rängen 14 und 16. Am Sonntag (2 Uhr MEZ) folgt noch ein dritter Bewerb in der japanischen Wintersport-Metropole.