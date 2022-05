Nach dem WM-Warnschuss: Österreich ist gegen Lettland gefordert

Für das Ziel Klassenerhalt bedeutet das vor dem Freitag-Spiel gegen Lettland (19.20 Uhr/ORF Sport+), dass Österreich wohl nur das Duell mit Großbritannien bleibt, um den Klassenerhalt zu sichern. Zwar war dies vor der WM immer so vorhergesagt worden, doch nach den drei Punkten gegen die USA und Tschechien war die Hoffnung groß, die Klasse schon vor dem letzten Gruppenspiel gegen die Briten gesichert zu haben.

Gegen die Norweger waren die Österreicher im Puckbesitz taktisch nicht mehr so diszipliniert wie zuvor. „Wir im Trainerteam haben die Spieler gewarnt. Norwegen ist nicht zufällig seit 15 Jahren in der A-Gruppe. Aber instinktiv kann es sein, dass man nach den Spielen zuvor ein so gutes Gefühl hatte, weshalb man sich doch ein Dribbling und einen Querpass mehr gegönnt hat.“