Nach dem Abgang von ÖSV-Star Mayer: "Er reißt ein Riesenloch auf"

Dieses Loch wurde am Donnerstag durch ein mannschaftlich geschlossenes Ergebnis gefüllt. Neben Kriechmayr kratzte auch dessen engerer Landsmann Hemetsberger als Vierter am Podest. Mit Babinsky gab es immerhin drei ÖSV-Läufer in den Top Ten.

Beispielhafte Karriere

"Wir haben so viele gute Athleten im Team. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die das, was ihnen der 'Mothl' (Mayer, Anm.) so gesagt hat, in Zukunft auch einmal umsetzen werden", fügte Kriechmayr ebenso schmunzelnd hinzu und freute sich über seine Leistung. "Ich habe ein gutes Rennen gemacht heute. Bravo an den 'Odi', der hat verdient gewonnen. Ich glaube, ich kann mit dem zweiten Platz auch ganz gut leben." Und gewiss auch mit seiner Bilanz auf der schlagigen Eispiste von Bormio. "Ein erster und zweiter Platz ist unglaublich, ich freue mich schon auf die nächsten Rennen."