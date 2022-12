Reaktionen zum Rücktritt von Ski-Star Matthias Mayer

Marko Pfeifer (Rennsportleiter ÖSV, Ski alpin, Männer)

"Es war auch für mich sehr überraschend. Es hat in den letzten Tagen für diesen Schritt eigentlich keine Anzeichen gegeben. Natürlich ist es extrem schade für uns als Skiverband, dass wir so einen Ausnahmeathleten verlieren, aber ich wünsche ihm für seine weitere Zukunft alles Gute! Was er geleistet hat, drei Mal Olympiasieger, bei drei unterschiedlichen Olympischen Spielen, ist einfach unglaublich und die Mannschaft verliert da sicher einen Leader. Er hat sich stets um die jungen Athleten immer sehr gut gekümmert, hat sie integriert und das ist eine große Lücke, die er in der Mannschaft hinterlässt."