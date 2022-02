Nach Alzheimer und Milzriss: ÖSV-Ass Pinkelnig greift wieder an

Dass Eva Pinkelnig heute überhaupt noch über Schanzen springt, grenzt an ein Wunder. Denn die Karriere der lebensfrohen Harderin hing mehrmals am seidenen Faden. 2016 war Pinkelnig zwei Mal so heftig auf den Kopf gestürzt, dass bei ihr massive neurologische Probleme auftraten.

Das schwere Schädel-Hirn-Trauma machte sich durch Erinnerungslücken bemerkbar, sie litt lange unter Konzentrations- und Sehschwächen, heute noch sind die Dezemberwochen 2016 wie ausgelöscht. „Ich weiß von dieser Zeit nichts mehr. Die Ärzte haben mir gesagt, dass Anzeichen von Alzheimer da waren. Mein Hirn hat Strukturen aufgewiesen, die jemand in meinem Alter eigentlich gar nicht haben dürfte.“