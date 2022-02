Der Herr der Olympia-Ringe: Wer ist IOC-Präsident Thomas Bach?

Grundlagen für Bachs Wirken finden sich in einem Lebenslauf. Mit 14 Jahren verlor er seinen Vater und musste früh lernen, sich durchzukämpfen. Das galt symbolisch wie sportlich, mit dem Florett. Der gebürtige Würzburger gewann 1976 mit der westdeutschen Olympia-Mannschaft die Goldmedaille in Montréal. Vier Jahre später stand er als Athletensprecher im Zentrum der Diskussionen um den Boykott der Spiele in Moskau, nachdem die Sowjetunion 1979 in Afghanistan einmarschiert war.