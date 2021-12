Mit einem Lächeln ins neue Jahr: Jubeltag für die ÖSV-Katharinas

Auf dem allerletzten Drücker wurde es dann doch noch was mit dem ersten Podestplatz für die ÖSV-Technikerinnen in diesem Weltcupwinter. Im Slalom von Lienz, dem letzten Rennen in diesem Kalenderjahr, fuhr Katharina Liensberger hinter der Slowakin Petra Vlhova auf den zweiten Platz und beendete die Durststrecke der ÖSV-Damen.