ÖSV-Slalomstar Gallhuber: "Ich wollte nicht aus dem Starthaus raus"

Im Laufe des letzten Winters haben sich dann die ersten Teilerfolge eingestellt und plötzlich verspürte Katharina Gallhuber auch wieder das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. „Drittbeste Laufzeiten, Schnellste in Teilabschnitten – da hat man gesehen, was in mir steckt“, sagt die 24-Jährige.

Wenn Katharina Gallhuber an diesem Wochenende bei den ersten Saisonslaloms in Levi (FIN) am Start steht, dann tut sie das mit einer Portion Zuversicht und Sicherheit. „Das Vertrauen ist wieder da: Ich weiß, ich kann schnell fahren, ich gehöre da dazu. Und das gibt ein gutes Gefühl.“