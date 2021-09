Meister KAC verlor in Dornbirn zum zweiten Mal infolge

Fehervar führt die ICE Hockey League auch nach der vierten Runde ohne Punktverlust an. Die Ungarn setzten sich am Sonntag gegen den VSV mit 3:2 durch und führen je drei Zähler vor Olimpija Ljubljana und HCB Südtirol. Titelverteidiger KAC musste sich in Dornbirn mit 1:2 nach Penaltyschießen geschlagen geben, hatte am Freitag in Znojmo 0:6 verloren. Red Bull Salzburg feierte mit einem 5:2 gegen die Bratislava Capitals den zweiten Saisonsieg.

Zwei Tage nach dem Erfolg gegen Salzburg legten die Dornbirn Bulldogs gegen den KAC nach. Die Vorarlberger gingen durch Nikita Jevpalovs (19.) verdient in Führung. Die Klagenfurter, die im ersten Abschnitt gleich fünf Strafen kassierten, kamen aber mit viel Elan aus der Pause und schafften durch Nik Petersen (25.) rasch den Ausgleich. Im Penaltyschießen wurde Colton Beck zum Matchwinner, der Kanadier versenkte seine beiden Versuche.

Wukovits mit vier Scorerpunkten

In Salzburg dominierten die Gastgeber zu Beginn klar und gingen mit einem 2:0 in die erste Pause. Im Mittelabschnitt hielten die Slowaken das Spiel offener, dennoch schossen die Roten Bullen eine vorentscheidenden 4:1-Führung heraus. Mann des Abends war Ali Wukovits mit zwei Toren und zwei Assists.

Den ersten Sieg konnten die Graz99ers bejubeln. Beim 5:2-Heimerfolg gegen Liganeuling HC Pustertal kassierten die Steirer nach 24 Sekunden die erste Strafe, gingen in Unterzahl aber durch Lukas Kainz (2.) in Führung. Bis zur 36. Minute zogen die 99ers auf 4:1 davon und ließen nur noch das 2:4 (40.) zu.

Damit sind die Black Wings Linz das einzige noch sieglose Team. Die Oberösterreicher unterlagen der klar spielbestimmenden Mannschaft von Olimpija Ljubljana mit 3:6. Die Linzer hielten die Partie bis Mitte des Mitteldrittels offen, ehe Guillaume Leclerc mit seinen Treffern zwei und drei das Match entschied.