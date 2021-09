KAC-Manager vor Liga-Start: "Ich vergleiche uns oft mit Rapid"

Zahlt sich die Nachwuchsarbeit derzeit also nicht aus?

Wir hatten die Diskussion auch: Statt des Farmteams könnte ich mit zwei zusätzlichen Top-Ausländern spielen. Aber wir sehen es als unsere Aufgabe Nachwuchsarbeit zu machen und die Kinder von der Straße wegzubekommen. Aber natürlich ist es ein Problem, dass sehr gute Österreicher mehr verdienen als gleichwertige Ausländer.

Sie waren auch für die Nachwuchsligen der damaligen EBEL zuständig. Wie fällt der Vergleich mit den anderen Nationen aus?

Ein Problem ist in Österreich, dass ein guter U14-Spieler die ganze Woche beim Training fehlen kann und dann am Wochenende trotzdem spielt, weil der Trainer gewinnen will. In Kanada gibt es so einen Druck, dass du weg bist. Aber im Nachwuchs interessiert mich das Gewinnen nicht. Als ich noch für die Nachwuchsliga gearbeitet habe, war ich beim U20-Finale zwischen Laibach gegen Fehervar. Bei Laibach war der beste Spieler auf der Tribüne. Er hat laut Trainer mit einer schlechten Einstellung trainiert. Das ist Erziehung. Und dann wundern wir uns, dass ein kleines Land wie Slowenien ständig gute Spieler entwickelt. Sie haben eine ganz andere Einstellung. Talent ist eine Komponente, die andere ist die Mentalität.