ÖSV-Cheftrainer Pfeifer über die Probleme von Ski-Star Manuel Feller

Feller wirkte im Ziel völlig geknickt und konnte sich nicht zu Interviews aufraffen. „Der Riesentorlauf ist für ihn psychisch extrem anstrengend“, erklärte Pfeifer. „Das setzt ihm psychisch zu, bei der Überwindung tut er sich schwer. Aber er muss es schupfen, dass er wieder vorne mitfährt.“ Der Tiroler sei nach wie vor „ein wichtiger Mann für uns“, stellte er fest. „Der kommt schon wieder.“

So gar nicht läuft es im Moment für Haaser. Noch kein Top-15-Resultat in diesem Jahr sowohl in Riesentorlauf als auch Super-G sind weit unter den Erwartungen des Tirolers. „Ich glaube, das Skifahren vom Technischen her passt. Das Problem ist, dass ich mir nicht richtig was zutraue und den Ski eher etwas hebe am Ende vom Tor. Dann kriegt man halt eine drauf“, erläuterte er. „Ich muss jetzt schauen, dass ich ein paar Trainingstage zusammenbringe, die qualitativ gut sind.“

Den ersten Durchgang von Sturm bewertete Pfeifer als „sehr positiv“. Sturm und Noel Zwischenbrugger, der in Alta Badia keine Weltcup-Punkte machte, seien „zwei Junge mit Potenzial“. Er zeigte sich überzeugt: „Die werden heuer eine gute Saison fahren, da kriegen wir zwei gute Riesentorlauf-Fahrer nach.“