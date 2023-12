Trennung vom ÖSV: Skistar Gritsch gründet ein Privat-Team

Wenn Franziska Gritsch an diesem Donnerstag beim Weltcup-Slalom in Courchevel an den Start geht, dann wird auf den ersten Blick alles sein wie immer. Die Ötztalerin wird den offiziellen Rennanzug des österreichischen Skiverbandes tragen. Und auch die Weltcuppunkte, die sie sammelt, werden im Nationencup Österreich gutgeschrieben werden.

Und trotzdem ist alles anders. Denn Franziska Gritsch gehört nicht mehr dem ÖSV-Team an.