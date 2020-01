Mario Stecher: „Wir schauen nicht mehr so auf die anderen“

Seit Frühjahr 2018 ist Mario Stecher Nordischer Direktor beim ÖSV und damit der Verantwortliche für Skispringer und Kombinierer. Er übernahm damals das Amt nach einer Saison, in der die österreichischen Skispringer ohne Weltcupsieg und Olympia-Medaille geblieben waren. Vor dem Neujahrsspringen in Garmisch (14 Uhr, live ORFeins) führen die Österreicher nun seit langem wieder die Nationenwertung an.

KURIER: Ist das nur eine Momentaufnahme?

Mario Stecher: Diese Führung ist auf keinen Fall nur eine Momentaufnahme. Man sieht durch die Bank eine Entwicklung. Wir sind seit dem ersten Saisonspringen auf einem anderen Level unterwegs. Und zwar als gesamtes Team.