Skispringen: Alle Österreicher für Garmisch qualifiziert

Stefan Kraft wird dieser Tage nicht müde, darauf hinzuweisen, dass er in Garmisch-Partenkirchen, wo am 1. Jänner das Neujahrsspringen (14.00 Uhr) stattfindet, auch schon einmal Dritter geworden ist (2017). Das wird gerne einmal vergessen, denn vielen Skisprungfans sind nur seine beiden Abstürze in den Jahren 2018 und 2019 in Erinnerung geblieben. Mit den Rängen 31 und 49 hatte Stefan Kraft in den letzten beiden Jahren stets beim zweiten SpringenGeile einen Spitzenplatz in der Tourneegesamtwertung verspielt.

Seine schlechten Erfahrungen mit Garmisch hatten sogar schon Auswirkungen auf die Silvesterfeierlichkeiten. „Letztes Jahr habe ich die Freundin nicht zu Silvester eingeladen“, erzählt Stefan Kraft. „Das hat nicht geklappt. Heuer darf sie deshalb wiederkommen.“