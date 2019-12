Ryoyu Kobayashi: Der Schweiger hat auf der Schanze das Sagen

Würde Ryoyu Kobayashi auch nur annähernd so skispringen wie er spricht, er hätte es wohl nie weit gebracht. Der japanische Weitenjäger ist ein Mann der kurzen Antworten und der leisen Sätze. Interviews scheint Kobayashi in etwa so gerne zu mögen wie ein Skispringer den Rückenwind.

Das wurde nach seinem Erfolg beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf wieder deutlich. So sehr sich der redselige Dolmetscher im ORF-Siegerinterview auch bemühte, den 23-Jährigen in ein Gespräch zu verwickeln, mehr als ein „ich will gute Sprünge zeigen“ war Ryoyu Kobayashi nicht zu entlocken.