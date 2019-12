Die brennendsten Fragen vor der 68. Vierschanzentournee

Die Zeit rund um den Jahreswechsel ist immer auch Skisprungzeit. Mit dem Bewerb in Oberstdorf startet am Sonntag die 68. Vierschanzentournee. Was erwartet die Fans? Wer fliegt der Konkurrenz um die Ohren? Liegt etwa gar eine Überraschung in der Luft? Das sind die brennendsten Fragen vor dem Saisonhöhepunkt.

Wer ist der Gejagte?

Eindeutige Antwort: Ryoyu Kobayashi. Aber nicht, weil er der Titelverteidiger ist, sondern weil sich der Japaner in diesem Winter schon wieder bärenstark präsentiert und nicht von ungefähr das Trikot des Weltcupführenden trägt. In den bisherigen sieben Saisonspringen war Kobayashi nie schlechter als Sechster, die Generalprobe in Engelberg entschied der 23-Jährige für sich. „Wer die Tournee gewinnen will, muss wieder Kobayashi schlagen“, sagt auch der ehemalige deutsche Cheftrainer Werner Schuster, der seit Sommer als Privatcoach von Gregor Schlierenzauer fungiert.