Marcel Hirscher: "Dancing-Star werde ich keiner"

Im Hochsommer wird die Öffentlichkeit erfahren, ob der weltbeste Wintersportler seine Karriere fortsetzt. Ungeachtet dessen ist eine andere Entscheidung gefallen: Marcel Hirscher, 30, wird am nächsten Samstag in der Wiener Hofburg bei der Romy-Gala eine Hauptrolle spielen. Für seinen Triumph beim Night-Race in Schladming erhält er den Preis für den "TV-Moment des Jahres".

Für die Dancing-Stars ist der achtfache Gesamtweltcupsieger nicht zu haben. Und Nachfolger von Ski-Präsident Schröcksnadel, den er sehr schätzt, will Hirscher auf keinen Fall werden.

KURIER: Sind Sie seit dem letzten Rennen wieder auf Skiern gestanden?

Marcel Hirscher: Ich habe seit dem Weltcup-Finale kein einziges Mal Skier angeschnallt.

Keine Lust mehr?

Nein. Sondern Termine, Termine, Termine. Ich freue mich schon auf die nächsten drei Monate, die ich ganz meiner Familie widmen werde.

Und dann?

Dann werd’s schon sehen. Ob ich weiterfahr. Oder nicht.