Olympia: "Die Chinesen lieben es, wenn die Welt zu ihnen blickt"

Mittlerweile ist sie sechsfache Olympia-Teilnehmerin Österreichs, nur der Segler Hubert Raudaschl war für Rot-Weiß-Rot noch öfter im olympischen Einsatz (neun Mal) – und Liu Jia, die hier in Österreich alle nur Susi nennen, ist eine gute Gesprächspartnerin, wenn es darum geht, etwas über Wintersport in Peking zu erfahren. „Schnee und Kälte kennt man natürlich in Peking“, sagt sie.

Erstmals auf Skiern

Rodeln und Eislaufen seien beliebt bei chinesischen Familien, „aber Langlaufen und Skifahren kennt niemand wirklich.“ Sie selbst ist damit erstmals in Oberösterreich in Berührung gekommen. Es half, dass einer ihrer Ex-Partner aktiver Langläufer war, „aber was er da auf den Skiern wirklich gemacht hat, habe ich lange nicht verstanden“.

So gehe es vielen Chinesen. Ihre Eltern, noch immer im Zentrum der chinesischen Hauptstadt daheim, haben „eine Riesen-Angst“, wenn sie hören, dass ihre Tochter und Enkelin Ski fahren gehen.