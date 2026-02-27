Wintersport

Rennen 1 nach Vonn: Ein sentimentaler Sieg und eine starke Ortlieb

Im ersten Rennen nach der Verletzung von Lindsey Vonn gewann die Schweizerin Corinne Suter in Soldeu erstmals seit vier Jahren wieder eine Weltcup-Abfahrt. Nina Ortlieb folgte als Zweite.
Harald Ottawa
27.02.2026, 11:47

Suter siegt in Andorra

In Soldeu setzten die Frauen ihren Weltcup-Winter nach den Olympischen Spielen fort. In der ersten Abfahrt nach der Verletzung von Lindsey Vonn, die uns fast täglich mit News am Laufenden hält und im Abfahrts-Weltcup drei Rennen vor dem Ende noch immer führt, gab es einen fast sentimentalen Sieg der Schweizerin Corinne Suter, die erstmals nach vier Jahren wieder eine Weltcup-Abfahrt für sich entscheiden konnte. 

Ohne Lindsey Vonn werden die Karten im Weltcup neu gemischt

Sehr stark präsentierte sich auch Nina Ortlieb, die am Ende nur elf Hundertstel Rückstand auf Suter hatte und damit ihren ersten Weltcup-Sieg in der Abfahrt nur knapp verpasste.  Bisher gewann die 29-Jährige, die bei der Olympia-Abfahrt nicht ins Ziel kam, nur zweimal im Super-G. Dritte wurde wie schon bei der Olympia-Abfahrt die Italienerin Sofia Goggia. Die Deutsche Emma Aicher, Zweite bei den Winterspielen, landete unmittelbar  vor Olympiasiegerin Breezy Johnson auf Rang vier. 

Die Steirerin Conny Hütter landete auf dem sechsten Platz, Team-Kombi-Olympiasiegerin Ariane Rädler verfehlte in Andorra wie Miriam Puchner die Top Ten. 

