Paukenschlag im ÖSV: Abschied vom Cheftrainer des Frauenteams

Das Angebot war da, aber der Trainer will nicht mehr verlängern. „Nach drei intensiven, emotionalen und vor allem erfolgreichen Jahren habe ich nach langen Überlegungen beschlossen, meine Funktion als Cheftrainer mit Saisonende zurückzulegen und das Angebot für einen neuen Zweijahresvertrag nicht anzunehmen“, sagt Roland Assinger. Wie bereits während der Olympischen Winterspiele in Mailand Cortina von der sportlichen Leitung angekündigt, vertraut der Österreichische Skiverband weiterhin auf Marko Pfeifer als Cheftrainer der ÖSV-Herren. Der Vertrag des 51-jährigen Kärntners wurde um zwei weitere Jahre verlängert.

Assinger zieht ein positives Resümee: „Ich blicke mit großem Stolz auf das zurück, was wir in dieser Zeit gemeinsam als Team mit allen Athletinnen, Trainern, Physiotherapeutinnen und Servicetechnikern erreicht haben. Mit der Erfüllung meines Dreijahresvertrags schließe ich ein von Höhepunkten geprägtes Kapitel ab.“ Der Kärntner zählt auf: „Dazu zählen unter anderem der Gewinn der Abfahrts- und Riesenslalom-Weltcupkugel, Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen sowie der Sieg im Nationencup bei den Damen. Auch wenn ich meine Tätigkeit als Cheftrainer beende, möchte ich dem Skisport weiterhin meine Erfahrung zur Verfügung stellen.“ Erste Gespräche über eine mögliche künftige Rolle innerhalb des Verbandes haben bereits stattgefunden.

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