ÖSV-Frauen-Cheftrainer Roland Assinger verletzt

Roland Assinge r verletzte sich am vergangenen Freitag in St. Moritz bei einem Sturz an der rechten Schulter, ließ der ÖSV in einer Presseaussendung wissen. Nach Untersuchungen in der Privatklinik Kettenbrücke in Innsbruck wurden dabei mehrere Sehnenrisse diagnostiziert. Der 52-jährige Kärntner wurde bereits erfolgreich operiert und wird dem Team voraussichtlich bis zu vier Wochen fehlen.

In dieser Zeit wird Christian Mitter, der Sportliche Leiter Ski alpin, die zusätzlichen Aufgaben übernehmen: „Ich werde nun vermehrt auf der Damenseite anwesend sein und versuchen, die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen, bis Roland wieder zurückkehrt.“

Assinger versäumt die Heimrennen

Damit ist Assinger auch bei den Heimrennen am Semmering, in Zauchensee und Flachau nicht in gewohnter Rolle mit dabei. Der erste Olympiabewerb der Frauen ist die Abfahrt am 8. Februar 2026 in Cortina d'Ampezzo.