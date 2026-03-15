Krönung im Nordischen Mekka: Lamparter schreibt Geschichte

Es ist ein Winter der Superlative für Johannes Lamparter. Dass der Nordische Kombinierer aus Rum in diesem Winter alle Kristallkugeln gewinnen würde, war schon vor dem Weltcupfinale klar gewesen.

Am legendären Holmenkollen in Oslo sorgte Lamparter am Sonntag für einen würdigen Abschluss des Winters: Als erster Österreicher seit 2008 (Bernhard Gruber) gewann der 24-Jährige im Mekka des Nordischen Sports.