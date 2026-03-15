Krönung im Nordischen Mekka: Lamparter schreibt Geschichte
Kombinierer Johannes Lamparter gewann das Finale in Oslo. Der Tiroler zog an Weltcupsiegen (23) mit Legende Felix Gottwald gleich.
Es ist ein Winter der Superlative für Johannes Lamparter. Dass der Nordische Kombinierer aus Rum in diesem Winter alle Kristallkugeln gewinnen würde, war schon vor dem Weltcupfinale klar gewesen.
Am legendären Holmenkollen in Oslo sorgte Lamparter am Sonntag für einen würdigen Abschluss des Winters: Als erster Österreicher seit 2008 (Bernhard Gruber) gewann der 24-Jährige im Mekka des Nordischen Sports.
23 Weltcupsiege
Johannes Lamparter schrieb damit ein Stück österreichische Kombinierer-Geschichte. Der dreifache Olympia-Medaillengewinner feierte in Oslo seinen 23.Weltcupsieg. Damit zog er mit Kombinierer-Legende Felix Gottwald gleich und ist nun auch in diesem Ranking Nummer 1.
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