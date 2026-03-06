Perfekt kombiniert: ÖSV-Star Lamparter gewinnt den Gesamtweltcup

Drei Medaillen bei den Olympischen Winterspielen. Sieg im Massenstart-Weltcup. Sieg im Kompakt-Weltcup. Und dazu der Triumph im Gesamtweltcup. Johannes Lamparter ist der große Abräumer in der Nordischen Kombination.

In Lahti fixierte der 24-jährige Tiroler am Freitag vorzeitig den Gewinn der großen Kristallkugel. Nach seinem vierten Rang ist Lamparter beim Weltcupfinale in Oslo nicht mehr einzuholen. Für ihn ist es der zweite Erfolg nach 2022/'23.

Lamparter ist erst der dritte österreichische Kombinierer, der im Gesamtweltcup triumphieren konnte: Klaus Sulzenbacher gewann in den Saisonen 1987/'88 und 1989/'90, Felix Gottwald siegte 2000/'01.

