Wintersport

Perfekt kombiniert: ÖSV-Star Lamparter gewinnt den Gesamtweltcup

Kombinierer Johannes Lamparter sicherte sich zum zweiten Mal die große Kristallkugel.
Christoph Geiler
06.03.2026, 16:58

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Johannes Lamparter gewann zum zweiten Mal den Gesamtweltcup

Drei Medaillen bei den Olympischen Winterspielen. Sieg im Massenstart-Weltcup. Sieg im Kompakt-Weltcup. Und dazu der Triumph im Gesamtweltcup

Johannes Lamparter ist der große Abräumer in der Nordischen Kombination.

Aufregung in Lahti: Superstar Prevc fiel durch die Materialkontrolle
Schonungslose Kritik von Felix Gottwald: "So krank ist der Spitzensport“

In Lahti fixierte der 24-jährige Tiroler am Freitag vorzeitig den Gewinn der großen Kristallkugel. Nach seinem vierten Rang ist Lamparter beim Weltcupfinale in Oslo nicht mehr einzuholen.

Für ihn ist es der zweite Erfolg nach 2022/'23.

Johannes Lamparter schlüpfte nach dem ersten Rennen ins Gelbe Leader-Trikot

Johannes Lamparter schlüpfte nach dem ersten Rennen ins Gelbe Leader-Trikot

Lamparter ist erst der dritte österreichische Kombinierer, der im Gesamtweltcup triumphieren konnte: Klaus Sulzenbacher gewann in den Saisonen 1987/'88 und 1989/'90, Felix Gottwald siegte 2000/'01.

Historisches Gold: ÖSV-Star Embacher springt in die Geschichtsbücher
Kombiniererin Katharina Gruber holte Gold bei der Junioren-WM

Kombiniererin Katharina Gruber holte Gold bei der Junioren-WM

WM-Gold für Gruber

Auch aus dem Lager der Nordischen Kombiniererinnen kommt eine Erfolgsmeldung: Katharina Gruber gewann bei der Junioren-WM in Lillehammer in souveräner Manier die Goldmedaille.

Die 17-jährige Oberösterreicherin hatte in diesem Winter bereits Sportgeschichte geschrieben: In Trondheim gewann Gruber als erste österreichische Kombiniererin im Weltcup.

Tirol Österreichischer Skiverband
kurier.at, cg  | 

Kommentare