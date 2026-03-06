Aufregung in Lahti: Superstar Prevc fiel durch die Materialkontrolle

Auf der Schanze haben die österreichischen Skispringer in diesem Winter gegen Domen Prevc meist das Nachsehen. Der Slowene dominiert den Weltcup nach Belieben und gewann bereits die Tournee und holte Gold bei der Skiflug-WM und bei Olympia. Es musste ein anderer Österreicher her, um dem Überflieger die Flügel zu stutzen: Material-Kontrollor Mathias Hafele.

Seit dieser Saison fungiert der Tiroler als strenger Richter über das Material. Nach dem Bewerb in Lahti fiel Dominator Domen Prevc bei Hafeles Kontrolle durch.

Daniel Tschofenig wurde als bester Österreicher Zweiter

Der Grund für die Disqualifikation des Slowenen, der das Springen gewonnen hatte: Domen Prevc hatte einen zu langen Sprungski verwendet. Ein Zentimeter wurde dem Seriensieger zum Verhängnis.

Nach der Disqualifikation von Domen Prevc, der trotzdem vorzeitig als Gesamtweltcupsieger feststeht, erbte der Deutsche Philipp Raimund den Sieg in Lahti. Daniel Tschofenig bejubelte seinen zweiten Platz. Mit Maximilian Ortner (7.) landete noch ein weiterer Österreicher in den Top Ten. Embacher im Stress Stephan Embacher musste sich einen Tag nach seinem historischen dritten Triumph bei der Junioren-WM mit Rang 27 begnügen. Der Tiroler war erst am Freitag von Lillehammer nach Lahti gereist und hatte in der Nacht kaum geschlafen. Die Strapazen merkte man dem Olympiasieger an.

Rekord: Nika Prevc feierte in Lahti ihren 16. Saisonsieg. So oft hat keine andere Springerin in einem Winter gewonnen