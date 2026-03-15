Windlotterie in Oslo: Chaos-Springen endete mit Premierensieg

Das zweite Weltcup-Springen am Holmenkollen in Oslo versank im Wind-Chaos. Bei wechselnden Bedingungen wurden die Skisprungstars teilweise regelrecht vorgeführt und mussten schon am Vorbau der Schanze notlanden.

Absturz von Tschofenig Trotzdem wurde der 1. Durchgang durchgeboxt, auch wenn Stars wie Daniel Tschofenig oder Ryoyu Kobayashi weit außerhalb der Punkteränge landeten. Der deutsche Olympiasieger Philipp Raimund war erst gar nicht gestartet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Kai Pfaffenbach Stephan Embacher wurde Sechster

1. Sieg mit 33 Nach dem ersten Durchgang und zahlreichen unmissverständlichen Gesten der Athleten wurde der Wettkampf abgebrochen. So durfte sich Tomofumi Naito über seinen Premierensieg freuen. Der Japaner verwies den Slowenen Anze Lanisek und den Finnen Antti Aalto auf die Plätze.