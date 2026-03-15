Windlotterie in Oslo: Chaos-Springen endete mit Premierensieg
Das zweite Weltcup-Springen am Holmenkollen in Oslo versank im Wind-Chaos. Bei wechselnden Bedingungen wurden die Skisprungstars teilweise regelrecht vorgeführt und mussten schon am Vorbau der Schanze notlanden.
Absturz von Tschofenig
Trotzdem wurde der 1. Durchgang durchgeboxt, auch wenn Stars wie Daniel Tschofenig oder Ryoyu Kobayashi weit außerhalb der Punkteränge landeten. Der deutsche Olympiasieger Philipp Raimund war erst gar nicht gestartet.
1. Sieg mit 33
Nach dem ersten Durchgang und zahlreichen unmissverständlichen Gesten der Athleten wurde der Wettkampf abgebrochen.
So durfte sich Tomofumi Naito über seinen Premierensieg freuen. Der Japaner verwies den Slowenen Anze Lanisek und den Finnen Antti Aalto auf die Plätze.
Bester Österreicher wurde Stephan Embacher: Der 20-jährige Tiroler ließ sich von den widrigen Bedingungen nicht einschüchtern und landete auf dem sechsten Rang.
Manuel Fettner wurde 13., Stefan Kraft belegte vor Maximilian Ortner den 19. Platz.
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