Wintersport

Nach genialem Überholmanöver: ÖSV-Ass Dusek gewinnt im Montafon

Snowboardcrosser Jakob Dusek raste im Montafon in der letzten Kurve vom 4. auf den 1. Rang und bejubelt einen Heimsieg.
Christoph Geiler
15.03.2026, 12:30

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Jakob Dusek gewann den Heimweltcup im Montafon

Das muss Jakob Dusek erst einmal wer nachmachen: Der niederösterreichische Snowboardcrosser gewann am Sonntag den Heimweltcup im Montafon - und das mit einem Überholmanöver, wie man es in diesem Sport nur selten sieht.

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Von 4 auf 1

Jakob Dusek hatte im Finallauf einen schlechten Start und fand sich auf der letzten Position wieder. Doch der Olympia-Dritte von Livigno behielt die Nerven und wartete auf den geeigneten Moment, um die Konkurrenten zu überlisten.

In der Zielkurve trickste Dusek die Konkurrenten aus

In der Zielkurve trickste Dusek die Konkurrenten aus

Hämmerle Fünfter

In der Schlusskurve nahm Dusek die Innenlinie und zog mit diesem gefinkelten Manöver an allen Gegnern vorbei. Im Ziel war der Jubel des Österreichers grenzenlos: Es war sein zweiter Saisonsieg, der erste vor heimischem Publikum.

"Unglaublich, ich bin so happy, dass es aufgegangen ist", strahlte der Routinier.

Lokalmatador Alessandro Hämmerle gewann das kleine Finale und wurde Fünfter.

ÖSV Niederösterreich Vorarlberg
kurier.at, cg  | 

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