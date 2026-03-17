Sechs Tore in einem Drittel: Die Graz 99ers stürmen ins Semifinale
Das Viertelfinale der win2day ICE Hockey League zwischen den Graz 99ers und Villach war eine einseitige Angelegenheit. Bereits nach vier Spielen nahm die Best-of-seven-Serie ein Ende - zu Gunsten der Graz 99ers, die bereits den Grunddurchgang für sich entschieden hatten.
6 Tore im 1. Drittel
Mit der 3:0-Führung im Rücken war das vierte Match für die Grazer nur mehr Formsache. Auch die Villacher schienen vor eigenem Publikum nicht mehr an die Trendwende zu glauben: Nach dem ersten Drittel lagen die 99ers mit 6:0 voran.
Danach schalteten die Grazer den Schongang ein, am Ende gewannen sie 6:2.
Südtirol vor Aus
Auch Ljubljana steht mit einem Bein in der Runde der letzten 4. Die Slowenen ließen dem HC Südtirol keine Chance und gewannen das vierte Match der Viertelfinalserie mit 4:0 - damit liegt Ljubljana mit 3:1 in Front.
Der KAC unterlag Fehervar auswärts knapp mit 1:2, im Viertelfinal-Duell steht es somit 1:1.
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