Sechs Tore in einem Drittel: Die Graz 99ers stürmen ins Semifinale

Das Viertelfinale der win2day ICE Hockey League zwischen den Graz 99ers und Villach war eine einseitige Angelegenheit. Bereits nach vier Spielen nahm die Best-of-seven-Serie ein Ende - zu Gunsten der Graz 99ers , die bereits den Grunddurchgang für sich entschieden hatten.

6 Tore im 1. Drittel

Mit der 3:0-Führung im Rücken war das vierte Match für die Grazer nur mehr Formsache. Auch die Villacher schienen vor eigenem Publikum nicht mehr an die Trendwende zu glauben: Nach dem ersten Drittel lagen die 99ers mit 6:0 voran.

Danach schalteten die Grazer den Schongang ein, am Ende gewannen sie 6:2.