Wintersport

Sechs Tore in einem Drittel: Die Graz 99ers stürmen ins Semifinale

Die Graz 99ers ließen Villach keine Chance und zogen mit dem Gesamtscore von 4:0 ins Semifinale ein. Im letzten Match erzielten die Grazer im ersten Drittel 6 Tore.
Christoph Geiler
17.03.2026, 22:00

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EISHOCKEY: ICE HOCKEY LEAGUE: EC VSV - MOSER MEDICAL GRAZ 99ERS

Das Viertelfinale der win2day ICE Hockey League zwischen den Graz 99ers und Villach war eine einseitige Angelegenheit. Bereits nach vier Spielen nahm die Best-of-seven-Serie ein Ende - zu Gunsten der Graz 99ers, die bereits den Grunddurchgang für sich entschieden hatten.

Darum geht es im Konflikt zwischen Liga und Eishockey-Verband

6 Tore im 1. Drittel

Mit der 3:0-Führung im Rücken war das vierte Match für die Grazer nur mehr Formsache. Auch die Villacher schienen vor eigenem Publikum nicht mehr an die Trendwende zu glauben: Nach dem ersten Drittel lagen die 99ers mit 6:0 voran.

Danach schalteten die Grazer den Schongang ein, am Ende gewannen sie 6:2.

Fehervar besiegte den KAC mit 2:1

Fehervar besiegte den KAC mit 2:1

Südtirol vor Aus

Auch Ljubljana steht mit einem Bein in der Runde der letzten 4. Die Slowenen ließen dem HC Südtirol keine Chance und gewannen das vierte Match der Viertelfinalserie mit 4:0 - damit liegt Ljubljana mit 3:1 in Front.

Der KAC unterlag Fehervar auswärts knapp mit 1:2, im Viertelfinal-Duell steht es somit 1:1.

Graz Villach Italien
kurier.at, cg  | 

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