Langlauf-Star Teresa Stadlober trauert um ihren Wunderwachsler

Am 10. Jänner feierten Teresa Stadlober und Rudi Janach noch das erfolgreiche Ende der heurigen Tour de Ski. Einen Tag später war der langjährige Servicetechniker der österreichischen Langläuferin plötzlich tot. "Die Hiobsbotschaft über sein Ableben hinterlässt Spuren", sagt Stadlober.

Der Kärntner galt als Wunderwachsler, der bei der Präparierung der Ski immer wieder den großen Langlauf-Nationen Norwegen, Russland und Schweden, die eine Heerschar an Servicetechnikern beschäftigen, ein Schnippchen schlagen konnte. "Er hinterlässt eine Lücke im Team", sagt Teresa Stadlober, die am Wochenende beim Weltcup in Lahti im Einsatz ist. "Für Rudi werde ich mein Bestes geben und versuchen mich wieder in den Top Ten zu platzieren.“