Gregor Schlierenzauer fliegt aus dem Weltcup-Team

Für Gregor Schlierenzauer rückt eine Teilnahme an der Nordischen WM in Oberstdorf in immer weitere Ferne. Der Rekordsieger im Weltcup (53 Erfolge) flog aus dem Weltcup-Aufgebot für die Springen in Lahti, nachdem er zuletzt in Zakopane (POL) nicht überzeugen konnte.

Bei den Springen in Polen verpasste Schlierenzauer die Teilnahme am Teambewerb und schaffte im Einzel auch nicht den Sprung in den zweiten Durchgang. "Er hat in dieser Saison immer wieder seine Chancen bekommen, aber er kriegt es dann im Bewerb nicht hin", sagt ÖSV-Direktor Mario Stecher.