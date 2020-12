Langläuferin Teresa Stadlober und ihre Freude an der Qual

Prominente Abwesende

Die Norweger begründen diese Maßnahme mit der Corona-Pandemie und der Sorge vor möglichen Ansteckungen. In Hinblick auf die WM in Oberstdorf (23.2. bis 7.3.) will der Verband kein Risiko eingehen, wahrscheinlich werden die Topstars wie Terese Johaug oder Johannes Klæbo überhaupt erst beim Saisonhöhepunkt wieder am Start stehen.