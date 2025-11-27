Kreuzbandriss bestätigt: Ski-Superstar fällt für Olympiasaison aus

Lara Gut-Behrami fällt für die gesamte Saison 2025/26 aus. Nach dem Trainingssturz am vergangenen Donnerstag in Copper Mountain muss sich die Super-G-Olympiasiegerin in den kommenden Wochen einer Knieoperation unterziehen, wie der Schweizer Ski-Verband heute bekanntgab. Am Mittwochabend habe die 34-jährige Schweizerin Gewissheit erhalten: Sie hat einen Kreuzbandriss, einen Innenbandriss und einen Meniskusriss im linken Knie erlitten.

"Keine Tragödie" "Ich hatte mir die nächsten Monate ganz anders vorgestellt und mich sehr auf die weitere Skisaison gefreut", sagt Lara Gut-Behrami. "Wir haben in letzter Zeit dramatische Ereignisse erlebt in unserem Sport, tödliche Unfälle junger Athletinnen und Athleten. Ich bin der Meinung, dass eine Knieverletzung, so komplex sie auch sein mag, nicht als Tragödie betrachtet werden kann." Die Olympischen Winterspiele in ihrer zweiten Heimat Italien waren Gut-Behramis letztes großes Karriereziel. "Umso bitterer ist diese schwere Verletzung", sagt Beat Tschuor, der Cheftrainer der Schweizer Ski-Frauen. "Wir alle wünschen uns, dass sie wieder topfit wird – sei es für eine Fortsetzung der Karriere oder für ein beschwerdefreies Leben nach dem Spitzensport."