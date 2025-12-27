Ski-Weltcup am Semmering: Scheib im Riesentorlauf nach 1. Lauf Zweite

Julia Scheib liegt nach dem ersten Durchgang im Riesentorlauf am Semmering auf Rang zwei. Die Steirerin hatte beim Heimrennen „nicht meine beste Fahrt“. Es sei mit Startnummer 1 ohne Information „nicht ganz so leicht“ gewesen. „Prinzipiell waren die Pisten super, der Lauf war super gesetzt.“ im zweiten wolle sie angreifen. In Führung liegt 2 Hundertstel vor Scheib die Schwedin Sara Hector.



Hinter Scheib lauert Lara Colturi, die nur +0,11 Sekunden langsamer war als die Steirerin. „Ein bisschen wäre ich noch drinnen gewesen“, gab Scheib nach dem ersten Lauf im Ziel zu.

Riesentorlauf-Weltcup-Führende Alice Robinson schied im Mittelteil aus. Ebenso wie die Tirolerin Stephanie Brunner, die nach Top-Zwischenzeiten am Innenski wegrutschte. "Ich fahre nicht, um 3. oder 4. zu werden. Ich will immer gewinnen", sagte sie im Ziel. "Dazu muss man ans Limit gehen und da passiert sowas leider." Durch ihren Ausfall hat Julia Scheib die Chance, das rote Trikot im Riesentorlaufweltcup zu übernehmen. Sie liegt aktuell 12 Punkte hinter der Neuseeländerin. Katharina Liensberger gelang ein guter oberer Teil, sie verlor aber sukzessive und reihte sich mit knapp 2 Sekunden Rückstand im Mittelfeld ein. Mit dem Lauf war sie aber nicht unzufrieden und sagt mit Blick auf Durchgang zwei: „Da ist auf jeden Fall noch viel drin!“