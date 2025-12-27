Ski-Weltcup am Semmering: Scheib im Riesentorlauf nach 1. Lauf Zweite
Julia Scheib liegt nach dem ersten Durchgang im Riesentorlauf am Semmering auf Rang zwei.
Die Steirerin hatte beim Heimrennen „nicht meine beste Fahrt“. Es sei mit Startnummer 1 ohne Information „nicht ganz so leicht“ gewesen. „Prinzipiell waren die Pisten super, der Lauf war super gesetzt.“ im zweiten wolle sie angreifen.
In Führung liegt 2 Hundertstel vor Scheib die Schwedin Sara Hector.
Hinter Scheib lauert Lara Colturi, die nur +0,11 Sekunden langsamer war als die Steirerin.
„Ein bisschen wäre ich noch drinnen gewesen“, gab Scheib nach dem ersten Lauf im Ziel zu.
Riesentorlauf-Weltcup-Führende Alice Robinson schied im Mittelteil aus. Ebenso wie die Tirolerin Stephanie Brunner, die nach Top-Zwischenzeiten am Innenski wegrutschte. "Ich fahre nicht, um 3. oder 4. zu werden. Ich will immer gewinnen", sagte sie im Ziel. "Dazu muss man ans Limit gehen und da passiert sowas leider." Durch ihren Ausfall hat Julia Scheib die Chance, das rote Trikot im Riesentorlaufweltcup zu übernehmen. Sie liegt aktuell 12 Punkte hinter der Neuseeländerin.
Katharina Liensberger gelang ein guter oberer Teil, sie verlor aber sukzessive und reihte sich mit knapp 2 Sekunden Rückstand im Mittelfeld ein. Mit dem Lauf war sie aber nicht unzufrieden und sagt mit Blick auf Durchgang zwei: „Da ist auf jeden Fall noch viel drin!“
Gesamtweltcup-Führende Mikaela Shiffrin liegt mit mehr als einer Sekunde Rückstand nach dem ersten Lauf gerade noch in den Top 10. Technik-Spezialistin Zrinka Ljutic liegt mit Respektabstand auf Rang 17, ex aequo mit Ricarda Haaser, der heute ein gelungenes Weltcup-Comeback nach ihrem Kreuzbandriss im Februar feiert.
Franziska Gritsch und Nina Astner müssen mit +2,56 bzw. + 3,40 noch um die Qualifikation für den zweiten Lauf zittern, für Victoria Olivier (+3,95) geht es sich nicht aus, Elena Riederer und Viktoria Bürgler sind wie Brunner im ersten Lauf ausgeschieden.
Das Ergebnis des ersten Laufs im Detail finden Sie hier. Der zweite Durchgang startet um 13 Uhr (live ORF 1).
