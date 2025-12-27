ÖSV-Star Julia Scheib: "Ein unglaublich cooles Jahr"

ÖSV-Riesentorlauf-Spezialistin Julia Scheib gelang am Samstag in einem Winterkrimi der dritte Saisonsieg in ihrer Spezialdisziplin. Nach Sölden der zweite Heimsieg in der laufenden Saison. Nach der Siegerehrung stand sie noch der heimischen Presse Rede und Antwort, sprach über das Rennen, resümierte über das turbulente Jahr 2025 und verriet ihre Silvesterpläne. Die 27-jährige Steirerin Scheib sprach über... ... das Rennen am Samstag

Das war ein ordentlicher Arbeitstag, muss ich sagen! Gerade im zweiten Durchgang war einiges zu tun. Ganz anders als die Rennen davor. Ich bin stolz, dass das hier funktioniert hat. Ich war relativ cool, habe die Ruhe gefunden und habe einen Plan gehabt.

... die vielen Fans beim Heimrennen.

Natürlich werde ich noch ein paar engere Freunde treffen und feiern. Mit allen geht einfach nicht. Aber es freut mich, wenn ich den Support spüre. Heimrennen sind für mich etwas Besonderes. Hier in Österreich zu gewinnen, ist unglaublich! ... das Gefühl nach den jüngsten Erfolgen

Es ist ein super Jahresabschluss. Ich kann jetzt entspannt ins neue Jahr rutschen und hoffe, dass es so weitergeht. Das ist jetzt eine gute Halbzeit, es sind noch einige Rennen und da kann sehr viel passieren. Alles bewegt sich am Limit, das habe ich in Mont Tremblant gesehen. Ich muss jedes Rennen fokussiert angehen. ... über taktische Läufe

Ich glaube, das ist generell im Skifahren der Schlüssel, dass man schlau fährt. Das habe ich momentan sehr gut im Griff, ich kann das gut einschätzen, wo es mehr braucht und wo ich ein bisschen zurückstecken muss. Wir haben aber auch eine sehr gute Gesprächsbasis mit den Coaches. Wenn der Funkspruch kommt, weiß ich, ich kann mich darauf verlassen.

... das zu Ende gehende Jahr

Die letzte Saison war turbulent. Und die neue ist perfekt gestartet – und dann gleich ein weiteres gutes Rennen. Wenn es Rennen für Rennen so läuft, macht das natürlich etwas mit dem Selbstvertrauen. Von dem her, für mich ein unglaublich cooles Jahr. ... die wichtigste Lektion 2025

Dass das, was ich mache, gut genug ist. Ich hab' oft gedacht, ich muss mehr geben – dann war es manchmal zu viel, da habe ich gewisse Fehler gemacht. Jetzt kann ich mich darauf verlassen, dass ich schnell genug bin. Es ist momentan eine coole Sache. Ich genieße das Skifahren sehr. ... über ihre Ansage, die „Beste“ werden zu wollen

Es wäre komisch zu sagen, ich bin da, um die Zweitbeste zu werden. Das macht keiner. Man trainiert das ganze Leben darauf hin. Wenn man weiß, man hat Potenzial, man hat einen schnellen Schwung, dann muss man es einfach irgendwann nutzen. Ich hatte auch im letzten Jahr das Gefühl, ich habe mich unter Wert verkauft. Den Fehler wollte ich auf keinen Fall noch einmal machen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/GEORG HOCHMUTH Grund zum Feiern: Erfolgreicher Jahresabschluss für Julia Scheib