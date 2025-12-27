Überraschung in Livigno: Marco Schwarz gewinnt den Super-G

Marco Schwarz kommt wenige Wochen vor den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina immer besser in Form. Vor Weihnachten hatte der Kärntner in Alta Badia mit dem Riesentorlauf sein erstes Rennen nach seinem Kreuzbandriss und der langen Verletzungspause gewonnen.

Am Samstag legte er im Super-G in Livigno nach. Der 30-Jährige verhinderte in 1:10,33 Sekunden einen Schweizer Dreifachsieg. Schwarz blieb 0,2 Sekunden vor Alexis Monney, 0,25 Sekunden vor Franjo von Allmen und 0,29 Sekunden vor Favorit Marco Odermatt. Für Schwarz war es der achte Weltcupsieg, der erste im Super-G.

In einer ersten Reaktion sagte ein glücklicher Schwarz: "Ich habe meinen Job erledigt. Es hat sich sehr fein angefühlt. Das Material hat sich sehr gut angefühlt. Bei diesem Schnee muss man sehr fein fahren. Das ist mir gelungen."