Wintersport

Frust beim Heimslalom: ÖSV-Star Liensberger fährt nur wenige Sekunden

Bei Katharina Liensberger regierte der Frust
Katharina Liensberger schied im ersten Durchgang des Slaloms in Hochgurgl schon nach wenigen Toren aus. Superstar Shiffrin liegt in Führung.
Von Christoph Geiler
23.11.25, 11:25
Kommentare

Katharina Liensberger war die Enttäuschung deutlich anzusehen. Mit großen Erwartungen war die Vorarlbergerin zum Slalom nach Hochgurgl gekommen, und dann hatte sie nur einen Kurzauftritt.

Die ÖSV-Chefs schlagen Alarm: "Dann muss man Sachen streichen"

Gestrauchelt am 3.Tor

Bereits beim dritten Tor lag Liensberger am Hosenboden. Die 28-Jährige setzte die Fahrt zwar noch kurz fort, aber das Aus war schon besiegelt. "Das Rennen war vorbei, bevor es richtig angefangen hat. Das ist sehr bitter", sagte die Slalom-Weltmeisterin von 2021.

Kein Platz im Abfahrtsteam: ÖSV-Ass Franz muss aus den USA abreisen
Mikaela Shiffrin liegt nach Lauf 1 in Führung

Mikaela Shiffrin liegt nach Lauf 1 in Führung

Nach dem Aus der österreichischen Nummer 1 im Frauen-Slalom schaffte es keine Teamkollegin im ersten Durchgang in die Top Ten. Katharina Truppe liegt zur Halbzeit an elfter Stelle, direkt vor Katharina Huber und Katharina Gallhuber. Auch Lisa Hörhager, Franziska Gritsch und Natalie Falch schafften es in den 2. Durchgang.

Führende nach Lauf 1 ist - wie könnte es anders sein - US-Superstar Mikaela Shiffrin

Hier finden Sie mehr Geschichten aus der Welt des Wintersports

Mehr zum Thema

Ski Alpin
kurier.at, cg  | 

Kommentare