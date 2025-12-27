In der Parade-Disziplin wollen die Österreicher zuschlagen

In der Abfahrt hadert Vincent Kriechmayr seit einiger Zeit mit seiner Form und kommt nicht richtig in Fahrt, im Super-G hingegen zeigt der Routinier ein anderes Gesicht und ist ein Stammgast auf dem Podium.

Der Sieger von Beaver Creek führt heute in Livigno (11.30 Uhr, live ORF1) ein ÖSV-Team an, das zur stärksten Mannschaft im Weltcup avanciert ist. Der Schweizer Superstar Marco Odermatt führt zwar die Disziplinenwertung an, die Österreicher haben im Super-G bislang aber mehr Punkte gesammelt als alle anderen Nationen.