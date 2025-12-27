Wintersport

In der Parade-Disziplin wollen die Österreicher zuschlagen

SKI-SPO-WIT-STIFEL-COPPER-CUP-2025-MEN'S-SUPER-G
Im Super-G in Livigno sind die ÖSV-Stars am Samstag Mitfavoriten auf den Sieg.
Von Christoph Geiler
27.12.25, 05:30
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

In der Abfahrt hadert Vincent Kriechmayr seit einiger Zeit mit seiner Form und kommt nicht richtig in Fahrt, im Super-G hingegen zeigt der Routinier ein anderes Gesicht und ist ein Stammgast auf dem Podium.

Der Sieger von Beaver Creek führt heute in Livigno (11.30 Uhr, live ORF1) ein ÖSV-Team an, das zur stärksten Mannschaft im Weltcup avanciert ist. Der Schweizer Superstar Marco Odermatt führt zwar die Disziplinenwertung an, die Österreicher haben im Super-G bislang aber mehr Punkte gesammelt als alle anderen Nationen.

ÖSV-Adler hat genug: Ex-Olympiasieger beendet seine Karriere

Das ist auch das Verdienst von Raphael Haaser, der in diesem Winter im Super-G schon zwei Podestplätze vorweisen kann. Diese Disziplin, in der Risikobereitschaft, Intuition und Technik gefragt sind, ist wie gemacht für den Draufgänger vom Achensee.

Der Riesentorlaufweltmeister nimmt das letzte Rennen im Kalenderjahr 2025 mit frischem Elan in Angriff. „Es war gut, den einen oder anderen Tag nicht ans Skifahren zu denken“, sagt Haaser.

Schnee von Gestern - als am Semmering der meiste lag

Die anspruchsvolle Piste in Livigno ist für die Skistars Neuland. Der Wintersportort in der Lombardei springt für Bormio ein, das in diesem Winter nicht im Weltcup-Kalender aufscheint. Auf der berühmten Stelvio in Bormio finden im Februar die Olympiarennen statt.

Mehr zum Thema

Ski Alpin
kurier.at  | 

Kommentare