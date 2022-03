Kraft und Co.: Die ÖSV-Springer sind auf den Spuren der Superadler

Tatsächlich hat das österreichische Skisprungteam einen enormen Leistungssprung vollzogen. Nachdem es im vergangenen Winter zu keinem Weltcupsieg gereicht hatte und Österreich den Nationencup nur auf Rang vier beendete, überzeugen die ÖSV-Athleten heuer durch ihre mannschaftliche Geschlossenheit. Dank Spätzünder Wohlgenannt, der am Sonntag in Lahti Vierter wurde, sind in diesem Weltcupwinter schon sieben Springer von Andreas Widhölzl in den Top fünf gelandet – selbst in der Ära der berühmten Superadler war das nur einmal gelungen (Saison 2009/’10).