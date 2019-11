Kombinierer-Star Rehrl: "Die Leute erwarten jetzt mehr von mir"

Nur zur Klarstellung: Der Mann, der da vor dem ersten Bewerb am Freitag in Ruka ( Finnland) so viel Selbstkritik an den Tag legt, ist dreifacher Medaillengewinner bei der Heim-WM in Seefeld, hat außerdem letzte Saison zwei Weltcupbewerbe gewonnen und zählt zusammen mit Jarl Magnus Riiber (NOR) zu den Überfliegern unter den Kombinierern.