Der KURIER-Wintercheck: Ein Hoch auf die Katharinas

Levi, Wisla, Tomaszow Mazowiecki, Igls - an diesen Destinationen ist bereits der Winter eingekehrt und es wurde in den vergangenen Tagen eifrig um Weltcuppunkte gekämpft. In der Carvingtechnik, im V-Stil und nicht zuletzt auf Glatteis. Der KURIER macht für Sie noch einmal den Winter-Check und blickt zurück auf die Höhepunkte und Hoppalas des Winter-Wochenendes.

Wer stand im Mittelpunkt? Was fällt in die Rubrik Schnee von gestern? Und über wen wird auch am Montag noch geredet?

Ein Hoch auf die Katharinas

Natürlich wird beim ÖSV nicht rein nach Namen aufgestellt. Sonst würde sich jetzt so manche Athletin wohl sofort umtaufen lassen, um fortan als "Katharina" an den Start zu gehen. Wobei die Verwechslungsgefahr schon jetzt groß genug ist: Da gibt es nämlich die Katharina und die Katharina und natürlich noch die Katharina und dann, nicht zu vergessen: die Katharina.