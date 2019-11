Schlierenzauer: "Ich will nicht so lange warten wie Tiger Woods"

Auch ÖSV-Cheftrainer Andreas Felder sieht beim 29-Jährigen eine positive Entwicklung. „Der Gregor ist auf einem guten Weg. Er weiß, was er will und was er braucht. Wenn einer wie er einmal Lunte riecht, dann ist mit ihm zu rechnen.“

Vor dem Weltcupauftakt in Wisla (23.November) will sich Schlierenzauer freilich nicht zu sehr unter Druck setzen und die Messlatte zu hoch legen. Diesen Fehler hat er in der Vergangenheit schon öfter gemacht. „Es geht darum, wieder das Gefühl und die Sicherheit zu bekommen“, sagt der 29-Jährige.