Hundertstelkrimi in Kitzbühel: Sarrazin siegt, Österreicher geschlagen

Sarrazin ist der dritte Franzose, der in Kitzbühel die Abfahrt gewinnen konnte. Er tritt in die Fußstapfen seiner Landsleute Jean-Claude Killy (1967) und Luc Alphand (1995 und 1997). Letzterer kam sogar im Ziel vorbei, um zu gratulieren. Insgesamt ist es für Sarrazin der vierte Weltcupsieg, der dritte in dieser Saison (nach Abfahrt in Bormio und Super-G in Wengen). Bemerkenswert: Sarrazin bestritt erst 13 Weltcup-Abfahrten, die letzten vier hat er allesamt in den Top-4 beendet (1, 2, 2, 4).

Kriechmayr verlor nach gutem oberen Teil unten viel Zeit: "Da hab ich es zu taktisch angelegt." Daniel Hemetsberger konnte einen Sturz nur mit Mühe vermeiden, Daniel Danklmaier wurde nach guter Zwischenzeit die Traverse zum Verhängnis. Am Samstag gibt es für die Österreicher die Chance auf Revanche. Die zweite Abfahrt ist für 11.30 Uhr geplant.