Kitzbühel-Abfahrt: Neuer Anlauf mit alten Herausforderungen

Haxnbrecherschnee.

Das fiel OK-Chef Michael Huber am Samstag zur Beschaffenheit der Streif ein. Schneeregen und hohe Temperaturen hatten die Piste im untersten Abschnitt aufgeweicht, weshalb an eine Abfahrt nicht zu denken war. Zumal die Streif ja auch ohne besagten Haxnbrecherschnee ein riskantes Unterfangen ist. Das wurde bereits bei der ersten Abfahrt am Freitag augenscheinlich – und das wird heute nicht anders sein, wenn am Sonntagvormittag die Abfahrt nachgeholt wird (10.20 Uhr).

Vor allem der Zielsprung, der am Freitag dem Schweizer Urs Kryenbühl zum Verhängnis geworden war (Kreuzbandriss, Schlüsselbeinbruch, Gehirnerschütterung), sorgte für Ärger und Diskussionsstoff. „So einen Sprung nach einer Fahrzeit von etwas mehr als einer Minute und 50 Sekunden einzubauen, ist unnötig“, kritisierte Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann und forderte. „Der Sprung muss weg.“

Die Verantwortlichen der FIS und die Kitzbüheler Pistencrew reagierten auf die Forderung und trugen am Samstag den Zielsprung ein wenig ab. Doch ob der Sprung durch diese Maßnahme tatsächlich entschärft werden kann, wird sich erst am Sonntag im Rennen weisen.