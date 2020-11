Kein Ski-Weltcup in Kanada: Warum die Absage richtig war

Per Video-Konferenzen im Dauerkontakt mit sechs kanadischen Trainern stehend, weiß Gartner, dass aktuell in Lake Louise traumhafte Schneeverhältnisse herrschen, die einige Kanadier zum Skifahren nutzen. Dazu stört nicht grimmige Kälte wie in der Vergangenheit so oft in Lake Louise, als selbst abgehärtete Steirer wie Hans Knauß bei minus 35 Grad bitterlich froren.

Der Oberösterreicher Gartner, verheiratet mit der kanadischen Abfahrtsolympiasiegerin von 1992, Kerrin Lee, war Ski-Gymnasiast in Stams und dann Bundesliga-Fußballer (Innsbruck, VÖEST Linz) gewesen, ehe er kanadischer Ski-Coach und im Vorfeld der Olympia-Heimspiele in Vancouver (2010) Kanadas Verbandspräsident wurde.

Spätestens im Sommer 2021 will Gartner nach Österreich kommen, um seinen besten Freund zu besuchen. Der war und ist für Mister Ex-President ein Ex-(Fußball-)Teamchef: der daheim im Stubaital so tapfer gegen seine Demenz ankämpfende Didi Constantini.