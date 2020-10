Berührendes Buch über das "Demenz-Drama" von Ex-Teamchef Constantini

Das Buch dreht sich aber nicht nur um die Gegenwart. Constantini hat beginnend mit der Jugend ihres Vaters eine Art Familiengeschichte geschrieben, flankiert von zahlreichen Bildern aus dem eigenen Album. Und es kann auch als rührende Danksagung an den Vater verstanden werden: „(...) sollte mein Papa irgendwann zur Gänze in seine eigenen Gefühlswelten entgleiten und uns mit keiner Regung seines Selbst mehr als seine Familie erfassen können, so wird er und alles, was ihn ausmacht, zumindest in unserer Erinnerung niemals vergessen sein.“

Johanna Constantini: „Abseits. Aus der Sicht einer Tochter“. Seifert-Verlag, 200 Seiten, 24,95 Euro)