Ex-ÖFB-Teamchef Didi Constantini bei Unfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde der ehemalige ÖFB-Teamchef Didi Constantini am Dienstagnachmittag bei einem Autounfall auf der Brennerautobahn. Der Fußball-Trainer, der unter gesundheitlichen Problemen leidet, soll den Crash als Geisterfahrer selbst verursacht haben.

Aus bisher unbekannter Ursache sei ein 64-jähriger Österreicher mit seinem Pkw auf der falschen Straßenseite von der Mautstelle Schönberg in Richtung Innsbruck unterwegs gewesen, berichtete die Polizei am Dienstagnachmittag in einer kurzen Aussendung. Bei Kilometer 10,033 sei es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw gekommen. Dieser war von einem 25-jährigen Österreicher gelenkt worden.