Nächster Sieg: Lamparter besticht weiter in Olympia-Form

Johannes Lamparter ist vor Olympia in Topform. Der Tiroler feierte im estnischen Otepää seinen vierten Saisonsieg in der Nordischen Kombination.

Der Tiroler, der nach dem Springen auf Platz zwei lag, läuft über fast das ganze Rennen vorne weg und gewinnt nach acht Kilometern Langlauf 20,5 Sekunden vor dem Deutschen Johannes Rydzek.

Dritter wird mit Vinzenz Geiger (+20,8) ebenfalls ein Deutscher. Stefan Rettenegger (Siebenter) und Thomas Rettenegger (Neunter) landeten ebenfalls in den Top Ten. Im Gesamtweltcup führt Lamparter jetzt 166 Punkte vor Julian Schmid (GER).

Platz vier für Steirerin Hirner

Bei den Frauen wurde die Steirerin Lisa Hirner bei einem weiteren Sieg der Norwegerin Ida Marie Hagen Vierte.