2 Siege in 24 Stunden: ÖSV-Star Lamparter dominiert die Kombination
Johannes Lamparter ist der große Dominator in der Nordischen Kombination. Saisonübergreifend hat der 24-jährige Tiroler die letzten vier Weltcup-Bewerbe gewonnen und hinterlässt gerade eine beeindruckende Erfolgsspur.
Nach seinem Triumph beim Weltcup-Auftakt in Ruka legte Lamparter 24 Stunden später nach und gewann auch den zweiten Bewerb in Finnland.
Riesenvorsprung
Diesmal zog der Doppelweltmeister von 2021 in der Loipe einsam seine Runden und kam ungefährdet mit einem Riesenvorsprung ins Ziel.
Für Lamparter war es bereits der 19. Weltcupsieg.
Auch Lamparters Teamkollegen präsentierten sich in Ruka stark: Mit Thomas Rettenegger schaffte es hinter dem Deutschen Julian Schmid ein weiterer ÖSV-Kombinierer auf das Podest (3.).
Der Salzburger durfte sich über seinen zweiten Stockerlplatz seiner Karriere freuen.
Routinier Franz-Josef Rehrl landete auf dem sechsten Platz. Martin Fritz wurde Elfter, Florian Kolb wurde vor Paul Walcher 13.
