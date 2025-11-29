2 Siege in 24 Stunden: ÖSV-Star Lamparter dominiert die Kombination

Johannes Lamparter ist der große Dominator in der Nordischen Kombination . Saisonübergreifend hat der 24-jährige Tiroler die letzten vier Weltcup-Bewerbe gewonnen und hinterlässt gerade eine beeindruckende Erfolgsspur.

Nach seinem Triumph beim Weltcup-Auftakt in Ruka legte Lamparter 24 Stunden später nach und gewann auch den zweiten Bewerb in Finnland.

Riesenvorsprung

Diesmal zog der Doppelweltmeister von 2021 in der Loipe einsam seine Runden und kam ungefährdet mit einem Riesenvorsprung ins Ziel.

Für Lamparter war es bereits der 19. Weltcupsieg.