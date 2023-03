Johannes Lamparter nimmt in Lahti den Gesamtweltcup in Angriff

Das hatte sich Johannes Lamparter anders vorgestellt. Eigentlich wollte der Tiroler schon am Freitag im Teambewerb in Lahti erfolgreich sein, um sich so richtig auf das Einzel-Wochenende einzustimmen, wo er seine Führung im Gesamtweltcup verteidigen und die Kristallkugel gewinnen könnte. Doch als der 21-Jährige (im Team mit Stefan Rettenegger) am Freitag als Fünfter durchs Ziel lief, hatte er schon gehörig kämpfen müssen. Weil sein Partner in der Loipe zu Sturz gekommen war, hatte Lamparter im Langlauf einiges aufzuholen. Am Ende schaute trotz Führung nach dem Springen nur Platz fünf heraus.