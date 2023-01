Historischer Triumph: Kombinierer Lamparter gewinnt das Triple

Johannes Lamparter ist in der Nordischen Kombination der Mann der Stunde. Nach seinem emotionalen Erfolg im zweiten Bewerb beim Nordic Triple in Seefeld legte der 21-jährige Lokalmatador am Schlusstag noch eines drauf und kam als Erster ins Ziel.

Lamparter ist damit der erste österreichische Kombinierer, der diese Prestigeveranstaltung gewinnen konnte. Verdienter Lohn für den Doppelweltmeister: 20.000 Euro Preisgeld, 200 Weltcuppunkte und das Gelbe Trikot des Weltcupleaders. Der Tiroler löste Jarl Magnus Riiber als Nummer 1 ab.